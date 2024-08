Bárbara Evans fala sobre diagnóstico de depressão da mãe: É uma coisa muito ruim, e ela convive desde que nasceu

Bárbara Evans decidiu se pronunciar sobre o desabafo feito por sua mãe nos últimos dias. Para quem não acompanhou, Monique Evans falou abertamente sobre o diagnóstico de depressão e boderline em suas redes sociais.

Após a repercussão do assunto, Bárbara contou que sempre ajudou a mãe a lidar com os problemas envolvendo a saúde mental. Além disso, mesmo longe, segue apoiando.

- Minha mãe acabou de postar uma sequência de Stories falando da depressão dela. Muita gente tem depressão, é uma coisa muito ruim, e ela convive com isso desde que nasceu. Ela fala no vídeo que, quando éramos só nós duas, passei por muitas coisas, as crises eram bem mais fortes, eram diferentes. É uma coisa bem difícil de lembrar e de falar, mas superamos isso juntas.

E continuou:

- A gente faz tudo que pode daqui de onde moramos, a gente dá amor e carinho, que é o principal. Quando ela quer vir para cá, a gente traz ela para ela ficar um pouco com os netos. Ela disse que vai amanhã no psiquiatra, graças a Deus, porque ela é difícil de convencer, ela faz só o que ela quer, mas ficamos felizes que ela resolveu pedir ajuda e trocar os medicamentos, que parece que não estão funcionando.

Bárbara ainda contou que sempre viveu isso com a sua mãe, é que o assunto é algo delicado e difícil de lembrar:

- Vivi toda minha vida com ela com depressão, então compreendo e respeito. Claro que, se ela optar em se internar, a gente vai dar um jeito de pagar as contas dela, vai dar um jeito de ajudar. Sempre estamos mandando muito amor por aqui, as crianças são apaixonadas por ela. Só que desde que ela voltou dessa viagem, que foi a lua de mel, ela voltou dessa forma. Pelo que ela me contou, ela teve uma crise de pânico antes de embarcar, conseguiu embarcar para o Brasil e, como ela mesma disse, a depressão não tem motivo. A gente ama muito minha mãe e tudo que a gente puder fazer para ajudar a gente faz.