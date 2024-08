Serviços no RS contraem 14,5% em junho, ainda como impacto das enchentes, mostra IBGE

O volume de serviços prestados no Estado do Rio Grande do Sul contraiu 14,5% em junho, na comparação com maio, informou nesta terça-feira, 13, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE. O desempenho no Estado foi a principal influência negativa da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) no mês, que teve alta de 1,7% na margem.

Na coletiva de apresentação dos dados, o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, detalhou que parte desse resultado negativo no Estado ainda está atrelada ao efeito das enchentes na região.

Ele cita como exemplo o retorno da cobrança de pedágio em rodovias do Estado em junho, que haviam sido suspensas no mês anterior, pela necessidade de levar ajuda humanitária às cidades gaúchas.

"Houve uma alta de 358% no preço do subitem pedágio no Estado, o que pressiona negativamente o volume das atividades de concessionárias de rodovias e do transporte rodoviário de cargas", pontuou Lobo.