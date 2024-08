Com patrimônio de R$ 38 milhões, Datena registra candidatura à Prefeitura de São Paulo

José Luiz Datena (PSDB) teve sua candidatura à Prefeitura de São Paulo registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira, 13. Para a Justiça Eleitoral, o apresentador declarou ser dono de um patrimônio de R$ 38.301.790,28.

Aplicações em Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), um tipo de plano de previdência privada, compõem a maior parte da declaração do jornalista: R$ 25.728.923,58. Além disso, o tucano também declarou um imóvel na cidade de Itajá, em Goiás, no valor de R$ 6.117.549,00. Outro imóvel, desta vez um apartamento em Florianópolis, Santa Catarina, também aparece na declaração de bens de Datena. Este vale R$ 3.282.764,27.

Ainda no estado de Santa Catarina, sem citar a cidade, o jornalista possui mais dois terrenos que, segundo ele, valem R$ 967.276,88 e R$ 496.367,61. Entre um terreno e uma casa em Tamboré, bairro nobre da cidade de Barueri, Região Metropolitana de São Paulo, Datena acumula mais R$ 1.350.000,00. Outro terreno, na 'Estrada Bonfim', de R$ 188.180,53, também aparece na declaração do tucano.

Datena é dono, ainda, de um quinto terreno, desta vez em Jundiaí, no interior paulista, no valor de R$ 12.216,00. Em 'outros bens imóveis', o candidato protocolou ao TSE a propriedade de vagas de garagem que, juntas, são avaliadas em R$ 58.000,00.

Ele possui quotas em uma empresa de publicidade no valor de R$ 950,00, além de uma aplicação em renda fixa cotada em R$ 4.153,16. Além disso, o apresentador também declarou um depósito em conta corrente no País, no Banco do Brasil, de R$ 95.409,25.

Patrimônio de José Aníbal

Seu vice, o ex-senador e presidente do diretório municipal do PSDB em São Paulo, José Aníbal (PSDB) declarou um patrimônio mais enxuto, de R$ 991.816,11. O valor é 45,5% menor do que o declarado pelo então candidato a suplente de deputado federal nas eleições de 2022, de R$ 1.818.478,03.

Neste ano, Aníbal diz ser dono de uma área rural em Ibiúna, SP, estimada em R$ 705.000,00. Além disso, entre quadros e joias, o tucano possui patrimônio de R$ 152.000,00. Ele também declarou ter um carro no valor de R$ 100.000,00 e um depósito bancário no Banco do Brasil de R$ 34.816,11.