Pegula supera embalada compatriota Anisimova e conquista o bicampeonato do WTA de Toronto

A bela campanha no Torneio de Toronto, a nível WTA 1000, não foi suficiente para Amanda Anisimova erguer o troféu. A jovem norte-americana fez uma boa final nesta segunda-feira, mas não resistiu à experiência da compatriota Jessica Pegula, que garantiu o bicampeonato em três sets, parciais de 6/3, 2/6 e 6/1 após 1h30 de jogo.

Depois de ficar quase todo o ano de 2023 afastada por lesão, Anisimova chegou à decisão do WTA 1000 canadense com campanha surpreendente e vitórias diante de duas favoritas, as cabeças de chave 2, Aryna Sabalenka, de Belarus, e 8, a compatriota Emma Navarro.

Do outro lado da quadra, porém, estava a atual campeã em Toronto, Pegula, não menos empolgada e também embalada. A experiente jogadora de 30 anos vinha de 16 vitórias em 18 jogos no torneio e cheia de confiança em manter seu reinado na competição.

Diante da compatriota de golpes fortes, Pegula admitiu que não poderia cometer erros se quisesse manter o título. E a cabeça de chave 3 começou com tudo, logo quebrando o serviço e abrindo 2 a 0. Fechou por 6 a 3 com nova quebra em set n o qual jamais teve o serviço ameaçado.

Anisimova sabia que teria de mudar seu estilo de jogo se quisesse reagir e, depois de salvar três break points com 1 a 0 contras, se safou e ainda conseguiu, enfim, quebrar o saque de Pegula. Com 3 a 2 de vantagem, enfileirou três pontos seguidos para levar a decisão ao terceiro set.

Quando vivia seu grande momento na final, Anisimova viu Pegula ressurgir forte. A sexta colocada do ranking retomou a confiança no set decisivo e foi logo abrindo 3 a 0, com uma quebra de vantagem e jogando enorme pressão na jovem rival, de 22 anos.

Sem poder mais perder o serviço, Anisimova acabou nervosa e não acertou nada, sendo quebrada pela segunda vez e vendo Pegula muito próxima da taça. Bastava confirmar seus serviços. Em pontos diretos, fez logo 40 a 0. Levou um susto, permitindo 40 a 40, mas se recompôs e aumentou a vantagem para 5 a 0.

Pegula teve o primeiro match point com 30 a 40 para fechar com pneu. Anisimova salvou e conseguiu o ponto de honra. No serviço, contudo, a favorita fechou apenas na terceira oportunidade para celebrar o bicampeonato em Toronto.