Grécia: cocaína avaliada em mais de R$ 17 mi é apreendida em barco que transportava bananas

Agentes alfandegários apreenderam cerca de 93 quilos de cocaína em um navio no porto da cidade de Tessalônica, no norte da Grécia, após a embarcação partir do Equador transportando bananas que seriam então entregues por terra à Romênia por uma empresa francesa.

A apreensão marca mais um caso envolvendo drogas escondidas em meio à fruta, informou a Autoridade Independente de Receitas Públicas da Grécia, que supervisiona as operações alfandegárias. O valor estimado da cocaína nas ruas era de aproximadamente 2,9 milhões de euros (cerca de R$ 17,4 milhões). As informações são da CBS News.

Segundo comunicado divulgado na última sexta-feira, 9, os agentes da alfândega fizeram um raio-X em um contêiner e encontraram 80 pacotes de cocaína escondidos dentro do mecanismo de resfriamento. "Os inspetores apreenderam imediatamente as drogas e o contêiner e entregaram à polícia. A investigação para rastrear os destinatários das drogas continua", diz o comunicado.

Nos últimos meses, a apreensão de cocaína em diversas remessas de banana ao redor do mundo tem sido recorrente, aponta a CBS News, que ainda afirma que mais da metade da cocaína encontrada no mundo é produzida na Colômbia.

Em julho, cães policiais no Equador ajudaram a encontrar mais de seis toneladas de cocaína escondidas em um carregamento de bananas com destino à Alemanha.

Em março, autoridades alfandegárias búlgaras confiscaram cerca de 170 quilos de cocaína de um navio que transportava bananas do Equador.

No mês anterior, autoridades britânicas disseram ter encontrado mais de 5.600 quilos de cocaína escondidas em um carregamento da fruta, quebrando o recorde de maior apreensão única de drogas pesadas no país.