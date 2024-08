CME: Dividido, mercado volta a ver chance majoritária de Fed cortar juros em 50 pb em setembro

O mercado voltou a precificar chance majoritária de o Federal Reserve (Fed) abrir o ciclo de relaxamento monetário com um corte de 50 pontos-base nos juros em setembro, embora a hipótese siga bem dividida com a possibilidade de uma redução menor, de 25 pontos-base. É o que mostra a plataforma de monitoramento do CME Group.

Nesta segunda-feira, 12, a ferramenta apontava 51,5% de probabilidade de a taxa básica cair do nível atual (entre 5,25% e 5,50%) para o intervalo entre 4,75% e 5,00% no mês que vem. Já o risco de haver uma baixa de 0,25 ponto porcentual aparecia com 48,5%. Na última sexta-feira, a precificação de redução mais branda chegou a ser majoritária.