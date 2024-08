Zezé di Camargo e Luciano se separam em camarins e não se falam antes de show

A dupla Zezé di Camargo e Luciano se apresentou no Rio de Janeiro no último sábado, 10, e chamaram atenção dos fãs pelo clima nos bastidores. Antes de subir ao palco, os irmãos não conversaram.

Segundo o jornal Extra, antes do show, Luciano atendeu a imprensa sozinho e seguiu para seu camarim, que é separado do de Zezé. O pai de Wanessa Camargo chegou ao local em seu jatinho particular e posou para as fotos apenas após a apresentação, sem a presença do irmão. No entanto, a dupla cantou abraçada e deram as mãos.

Essa não é a primeira vez que o afastamento dos dois é notado fora do palco. Luciano não se manifestou sobre nenhuma das polêmicas recentes envolvendo seus familiares e não compareceu ao aniversário de 80 anos da mãe, na semana passada.

Recentemente, Zezé concedeu uma entrevista ao jornalista André Piunti, no Youtube, e falou sobre novos projetos. "Alguém veio me dizer que o Luciano estava fazendo um disco sozinho, gospel, que era o sonho dele, aquela história toda... Liguei o pisca alerta e pensei: também vou fazer um produto meu sozinho porque a gente não sabe o dia de amanhã'. Vai que meu irmão vire um evangélico super fiel, que queira só cantar música evangélica", relatou.

Ainda de acordo com o Extra, Luciano disse que continuará cantando com o irmão, mas que os dois terão projetos solos.