Déficit fiscal dos EUA cresce a US$ 243,7 bi em julho e chega a US$ 1,5 tri no ano fiscal

Os Estados Unidos tiveram déficit fiscal de US$ 243,7 bilhões em julho, comparado com o saldo negativo de US$ 70,9 bilhões em junho, informou o Tesouro americano em relatório mensal divulgado nesta segunda-feira, 12. A métrica veio maior que o número registrado no mesmo mês do ano passado, que foi de US$ 220,7 bilhões.

No ano fiscal até o momento, o déficit soma US$ 1,516 trilhão.