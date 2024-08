Rod Stewart cancela shows após diagnóstico de covid-19

Rod Stewart cancelou duas apresentações que faria nos Estados Unidos após um diagnóstico de covid-19. O anúncio foi feito pela equipe do cantor na sua conta no Instagram. "Lamentamos anunciar que o show de Rod Stewart de hoje à noite (sexta-feira, 9) em Stateline, Nevada, e seu show de 10 de agosto em Lincoln, Califórnia, foram adiados, pois o cantor está se recuperando da cepa de verão da covid-19", diz a publicação.

A informação vem logo depois do artista também ter cancelado uma apresentação em Las Vegas na última quarta-feira, 7, por causa de uma faringite estreptocócica. O cantor disse que não conseguiria fazer o show de número 200 no The Colosseum Theater at Caesars Palace, onde possui uma residência desde 2011.

As apresentações nas duas cidades americanas foram adiadas. "O show em Lincoln, CA, no Thunder Valley Casino, agora será em 18 de agosto e o show em Lake Tahoe Outdoor Arena at Harveys, em Statateline, NV, será em 20 de agosto", confirmou a produção do artista.

Os ingressos para as datas antigas seguiram valendo para as novas.