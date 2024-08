Filha de Mingau, do Ultraje a Rigor, faz desabafo no Dia dos Pais: Tem dia que parece que é noite

No último domingo, dia 11, a filha de Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, contou como estava sendo passar o Dia dos Pais, data que acabou trazendo à tona um misto de emoções. Após homenagear o pai com um clique, Isabella Aglio fez um desabafo.

Nos Stories do Instagram, a jovem publicou uma foto antiga em que aparece abraçada com o pai e ganhando um beijo na bochecha. Logo em seguida, a filha do músico surgiu chorando na web e escreveu:

Tem dia que parece que é noite, né.

Mingau foi baleado na cabeça em setembro de 2023 e ainda enfrenta as graves sequelas do tiro.