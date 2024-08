Apresentador do 'Catfish' é atropelado e quebra o pescoço: 'Sorte de estar vivo'

O apresentador norte-americano Nev Schulman, de 39 anos, assustou os seguidores ao anunciar que foi atropelado por um caminhão e quebrou o pescoço. Nev, que ficou conhecido por ter comandado o reality Catfish na MTV, publicou no Instagram no domingo, 11, detalhes do ocorrido.

O acidente aconteceu na segunda, 5. Nev estava saindo de casa para buscar o filho na escola de bicicleta quando sentiu o impacto da batida com um caminhão e ficou desacordado. Quando recuperou os sentidos, já estava na calçada.

"Eu quebrei meu pescoço", escreveu. "Fraturas estáveis. Não estou paralisado. Minhas mãos foram dúvida por um momento, mas o corpo humano é incrível", escreveu, agradecendo também a equipe médica que o atendeu.

Na postagem, Nev mostrou fotos da internação e do raio-x com a fratura. Ele foi submetido a cirurgia e precisará fazer sessões de fisioterapia, mas garante estar se recuperando bem.