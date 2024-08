Lula tem reunião com Haddad, Rui Costa, Padilha e líderes do governo nesta segunda-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem reunião nesta segunda-feira, 12, às 9 horas, no Palácio do Planalto, com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, além dos líderes do governo no Parlamento.

Participam o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP).

Também estarão na reunião o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, e o ministro interino da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela.

Às 11 horas, Lula tem uma reunião apenas com Rui Costa.

Às 14h40, o presidente despacha com o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogerio de Souza.

Às 16 horas, ele recebe o ministro da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. E a última agenda prevista para hoje é uma nova reunião com Alexandre Padilha.