Avião da Voepass que caiu em Vinhedo recebeu o nome de 'Maritaca', em referência a uma ave

O avião ATR-72 que caiu com 62 pessoas a bordo na sexta-feira, 9, em Vinhedo (SP) recebeu o nome de "Maritaca". O apelido dado à aeronave que realizou o voo 2283 faz referência a uma família de aves. Na aviação, é comum que aviões recebam um nome único para serem identificados.

O apelido estava fixado na fuselagem, abaixo de uma bandeira do Brasil, na parte inferior à janela do piloto, conforme imagens registradas por sites de aviação e redes sociais de pessoas que filmaram e fotografaram a aeronave antes do acidente. É possível ver fotos e vídeos do ATR em operação pela Voepass.

O avião foi fabricado em 2010 pela empresa franco-italiana Avions de Transport Régional e pertencia à empresa Nordic Aviation Capital. A Voepass passou a usar a aeronave em setembro de 2022 por meio de um arrendamento (contrato de leasing, como se diz no mercado).

De acordo com especialistas em aviação, há mais de 2 mil aeronaves do mesmo modelo em operação no mundo. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o ATR da Voepass estava apto a operar e com os documentos em dia.

As causas do acidente são investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), e ainda não são conhecidas. Uma das hipóteses levantadas por especialista é uma perda de sustentação da aeronave ("estol) em função do acúmulo de gelo severo nas asas do avião, devido às condições climáticas da região e as imagens da queda.