Novorizontino derrota o CRB em Maceió e segue na cola do líder Santos na Série B

O Novorizontino venceu o CRB na noite deste domingo, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) pelo placar de 1 a 0. O jogo foi válido pela 20.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Waguininho, no segundo tempo. Com o resultado, o time do interior paulista chegou aos 36 pontos e ficou na segunda colocação, com apenas um a menos que o líder Santos. No momento, Mirassol e América-MG completam o G-4 - zona de acesso. O CRB manteve os 24 pontos e está na 12.ª posição.

Mesmo longe de seus domínios, o Novorizontino começou a partida apertando o CRB. No entanto, apesar do domínio a equipe não foi efetiva e pouco ameaçou o goleiro rival. O time alagoano respondeu com jogadas pela esquerda, principalmente com o atacante Léo Pereira.

Aos oito minutos, Gegê arriscou da entrada da área, mas não teve muita força e o goleiro Airton defendeu com tranquilidade. Aos 24, Anselmo Ramon deu bom passe para Kleiton, que chegou a balançar as redes a favor do CRB, mas a arbitragem assinalou impedimento, lance confirmado pelo VAR. O primeiro tempo teve pouco movimento e terminou com um justo placar de 0 a 0.

Na etapa final, o duelo ganhou em emoção. Aos 13 minutos, após boa jogada de Anselmo Ramon, Léo Pereira finalizou de primeira, mas errou a direção. Em seguida, após nova finalização de Léo Pereira, Airton afastou o perigo. Como resposta, Marlon tentou incomodar o goleiro Matheus Albino, mas mandou longe.

Jogando em casa, o CRB passou a pressionar o time paulista. Anselmo Ramon e Gegê chegaram com perigo, mas não conseguiram superar o goleiro Airton. Aos 32 minutos, o Novorizontino saiu na frente. Waguininho aproveitou cruzamento de Rodolfo e finalizou de cabeça para colocar os paulistas em vantagem.

Depois disso, o time paulista se fechou e segurou a vantagem. O CRB, apesar do esforço, perdeu e deixou o campo debaixo de vaias de sua torcida. Com chances reais de assumir a liderança, o Novorizontino volta a campo na próxima sexta-feira, para enfrentar o América-MG, às 21h30, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão. O CRB encara o Amazonas, no sábado (17), às 18h, na Arena Amazônia.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 X 1 NOVORIZONTINO

CRB - Matheus Albino; Hereda, Saimon, Wanderson e Willian Formiga (Ryan); Falcão (João Neto), João Pedro e Gegê (Chay); Kleiton (Labandeira), Anselmo Ramon (Rafael Bilu) e Léo Pereira. Técnico: Daniel Paulista.

NOVORIZONTINO - Airton; Rafael Donato, Luisão, Patrick e Rodrigo (Igor Formiga); Eduardo (Fabrício Daniel), Willian Farias (Marlon) e Reverson (Geovane); Waguininho, Rodolfo e Neto Pessoa (Lucas Cardoso). Técnico: Eduardo Baptista.

GOL - Waguininho aos 32 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Wanderson (CRB); Neto Pessoa (NOV)

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira De Moraes (GO)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).