Guilherme aproveita boa fase e assume protagonismo no Santos em campanha na Série B

Destaque na vitória santista por 3 a 0 sobre o Paysandu, na última sexta-feira, em Belém (PA), o atacante Guilherme vem mostrando potencial para ser o líder técnico que o clube busca neste ano de reconstrução.

Desde o início da temporada, o atleta de 29 anos anotou dez gols e fez seis assistências em 29 jogos. Para se ter uma ideia, ele já alcançou as marcas de bolas nas redes e de passes decisivos da temporada passada, quando defendia o Fortaleza, mas com 23 partidas a menos.

No triunfo sobre o Paysandu, que assegurou a liderança isolada da Série B do Campeonato Brasileiro ao clube por mais uma rodada na caminhada rumo ao retorno à elite, o camisa 11 abriu o placar, de cabeça, quando os anfitriões eram melhores em campo. Depois, deu o passe para Weslley Patati ampliar a vantagem e fechou a conta com um golaço em cobrança de falta.

Guilherme soma sete gols na Série B, um a menos do que Anselmo Ramon, do CRB. A boa fase o credencia a buscar não apenas a artilharia da Série B nacional, mas também o prêmio de craque da competição. Mesmo assim, o atleta faz questão de dividir os méritos com todo o elenco santista.

"Quando o Guilherme ou outro jogador faz o gol, é o Santos que faz o gol. Esse grupo é muito unido, um dos melhores com que trabalhei, e por isso estamos colhendo os frutos", comentou o atacante após a partida. "Foi uma noite especial para mim, para os companheiros e para a torcida. Este grupo merece muito."

Invicto há dez partidas, com seis vitórias e quatro empates no período, o conjunto comandado pelo técnico Fábio Carille terá praticamente a semana inteira para se preparar para o confronto com o Avaí, no sábado, às 16h, na Vila Belmiro, válido pela 21ª rodada da Série B.