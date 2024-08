Bahia derrota o Vitória e deixa o rival perto da zona de rebaixamento do Brasileiro

O Bahia quebrou o jejum de cinco jogos sem triunfo no Campeonato Brasileiro justamente em cima do Vitória, o seu maior rival, neste domingo, quando fez 2 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 22.ª rodada. Os gols do Ba-Vi foram marcado por Everton Ribeiro, aos 14 minutos do primeiro tempo, e por Luciano Juba nos acréscimos.

Com 35 pontos, o time do técnico Roério Ceni aparece em sétimo lugar, enquanto o rubro-negro, que vinha de duas vitórias seguidas, continua ameaçado pelo rebaixamento, com 21 pontos, em 15.º lugar.

Este foi o sexto Ba-Vi na atual temporada, com o retrospecto equilibrado. Agora são duas vitórias para cada time e dois empates. Após cinco anos eles se cruzaram no Brasileiro de 2024, com o empate por 2 a 2 no primeiro turno e agora a vitória do Bahia.

No embalo da torcida, que encheu as arquibancadas, o Bahia começou mais ativo, tentando ser objetivo na troca de passes. Aproveitou o bom momento para abrir o placar aos 14 minutos. A jogada começou com Thaciano, pelo lado esquerdo, mas a bola sobrou para Everton Ribeiro, na frente da área. Ele ajeitou e chutou, a bola desviou no zagueiro Wagner Leonardo e encobriu o goleiro Lucas Arcanjo. A bola entrou no ângulo.

É o quinto gol dele em 44 jogos, sendo o terceiro somente neste clássicos disputados há nove décadas. Mas quatro minutos após marcar o gol, Everton Ribeiro foi substituído por Biel. O meia tinha sofrido um choque violento minutos antes de marcar o gol, quando levou uma joelhada na cabeça do volante Ricardo Ryller. O meia sentia dores na cabeça e apresentava inchaço no olho direito, deixando o campo até mesmo pelo protocolo da Fifa, que exige a substituição do atleta que bate a cabeça.

Sem Everton Ribeiro o Bahia perdeu em qualidade técnica. O Vitória até equilibrar as ações, porém, não teve capacidade de chegar no ataque em boas condições de finalização.

Em desvantagem, o Vitória voltou para o segundo tempo tentando achar o caminho para o empate. Mas logo no começo perdeu o técnico Thiago Carpini, expulso por reclamar de uma possível falta. Ele foi advertido com o cartão amarelo, continuou reclamando e acabou recebendo o vermelho. Sem técnico, uma dificuldade a mais para o rubro-negro.

Enquanto Carpini relutava em deixar o gramado, o Vitória quase empatou aos nove minutos num chute de frente de Machado. O goleiro Marcos Felipe saltou e espalmou a bola para o lado, numa defesa bem difícil. O Bahia sentiu a pressão e passou apenas a se defender em seu campo.

O Vitória seguiu melhor e criou ótima chance de gol aos 25 minutos quando Zé Hugo saiu em velocidade nas costas da defesa após enfiada de Lawan e Zé Hugo ficou frente a frente com Marcos Felipe. O meia tocou por cobertura e a bola, caprichosamente, bateu no pé da trave e saiu.

Outro expediente utilizado com sucesso pelo Vitória foram as seis substituições, permitida pela 'troca técnica' de Everton Ribeiro. O time se mostrou mais forte fisicamente e manteve um ritmo intenso de jogo. O Bahia permaneceu recuado e conseguiu evitar o gol do rival e, nos acréscimos, num contra-ataque definiu o jogo. Rafael Ratão foi lançado em velocidade, entrou na área pela direita, driblou Lucas Esteves e rolou para o meio da área. Luciano Juba vinha de frente, bateu rasteiro e marcou o segundo gol, aos 51 minutos.

Pelo Brasileirão, os dois times ganham a semana de descanso. No sábado, o Bahia sai diante do Grêmio, em Caxias do Sul (RS), às 18h30. Enquanto isso, na segunda-feira, o Vitória recebe o Cruzeiro no Barradão, a partir das 20 horas.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 X 0 VITÓRIA

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Yago Felipe), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Biel - Iago); Cauly (Rafael Ratão), Everaldo (Lucho Rodríguez) e Thaciano (Carlos de Pena). Técnico: Rogério Ceni.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Willian Lepo, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Vinícius (Willian Oliveira), Ricardo Ryller (Jean Mota) e Felipe Machado (Pablo Baianinho); Janderson (Carlos Eduardo), Alerrandro (Lawan) e Osvaldo (Zé Hugo). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Everton Ribeiro, aos 14 minutos do primeiro tempo. Luciano Juba, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kanu, Yago Felipe e Caio Alexandre (Bahia). Lucas Esteves, Willian Oliveira, Pablo Baianinho e Alerrandro(Vitória).

ÁRBITRO - Bráulio Da Silva Machado (SC).

CARTÃO VERMELHO - Thiago Carpini (Vitória).

RENDA - R$ 1.597.822,00.

PÚBLICO - 45.972 torcedores

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).