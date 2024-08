Palmeiras é salvo por joia de 18 anos e arranca empate com o Flamengo no Brasileirão

Em jogo bastante equilibrado no Maracanã, o Palmeiras arrancou empate com o Flamengo neste domingo, por 1 a 1, em partida da 22ª rodada do Brasileirão. A partida foi marcada por grande atuação dos goleiros e o time paulista mostrou resiliência para buscar a igualdade no placar. Luighi, joia de 18 anos da Academia de Futebol, mostrou estrela ao "salvar" a equipe alviverde no pior momento dos comandados de Abel Ferreira na partida.

Com o resultado, o Palmeiras chega aos 38 pontos e mantém a 4ª colocação. Em maratona importante de jogos, o time alviverde encara o Botafogo na quarta-feira, no Nilton Santos, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. No próximo domingo, faz confronto direto com o São Paulo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Com 41 pontos, o Flamengo cai para a terceira colocação, é ultrapassado pelo Fortaleza (42) e perde a chance de fisgar a liderança do Botafogo (43). A equipe rubro-negra faz clássico com o rival alvinegro no outro domingo, no Nilton Santos. Antes, na quinta, recebe o Bolívar no Maracanã no primeiro confronto entre os times nas oitavas da Libertadores.

Abel Ferreira repetiu o esquema com três zagueiros utilizado na vitória sobre o rival na última quarta-feira, quando o time paulista jogou bem, mas não conseguiu a classificação na Copa do Brasil. O treinador adotou a formação com um trio de defensores na reta final da temporada 2023, quando o time paulista arrancou para o título nacional. A ideia é sempre ter os alas como opção ofensiva, e os mais encostando para tabelar com Flaco López. Giay por pouco não abriu o placar ao aparecer como elemento surpresa na grande área.

Jogando em casa, o Flamengo conseguiu apertar a defesa adversária e criou dificuldade para o Palmeiras sair de trás. O astro uruguaio De La Cruz, retornando de lesão, melhorou a dinâmica no meio-campo rubro-negro, e, apesar da saída precoce de Cebolinha, que sentiu nova contusão em sua volta ao time, o nível do time foi mantido com Luiz Araújo. Weverton apareceu pelo menos quatro vezes na etapa inicial para evitar o gol adversário. No lance mais plástico, o goleiro alviverde se esticou para buscar cabeçada de Pedro no ângulo.

Para quebrar a primeira linha de marcação adversária, o Palmeiras encontrou solução nos lançamentos longos, alternativa bastante utilizada e frequentemente bem executada sob o comando de Abel. A bola parada, outra virtude da equipe alviverde, entrou em ação e López aproveitou o rebote para balançar as redes, mas, assim como no duelo pela Copa do Brasil, o VAR assinalou impedimento e anulou o gol do argentino.

Mesmo com o Flamengo fazendo uma boa partida, o Palmeiras conseguiu competir e não ficou preso na defesa, postura que incomodou os torcedores em partidas recentes. Maurício, escalado no lugar de Raphael Veiga, foi um dos destaques. O meia soube encontrar opções de passe e apareceu na área para finalizar. Na blitz aplicada pelo time alviverde no início do segundo tempo, ele teve chance de abrir o marcador, mas Rossi fez excelente defesa.

Em um jogo de postulantes ao título, detalhes fazem a diferença. Se o erro crasso de Gustavo Gómez no confronto da Copa do Brasil possibilitou ao Flamengo abrir uma boa margem para a volta, a falha de Fabinho ao tentar cortar cruzamento de Gerson foi determinante para Arrascaeta conseguir abrir o placar neste domingo. Em princípio, as mexidas de Abel Ferreira não surtiram efeito, e o time passou a ser controlado pelo adversário. Como o futebol é imprevisível, a joia de 18 anos Luighi empatou aos 41, em lance de bola aérea confirmado pelo VAR com participação de Rony e Rômulo, que também saíram do banco.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 1 PALMEIRAS

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar (Allan), De la Cruz (Léo Ortiz), Arrascaeta e Gerson; Pedro (Gabigol) e Everton Cebolinha (Luiz Araújo). Técnico: Tite.

PALMEIRAS - Weverton; Vitor Reis, Gustavo Gómez e Murilo; Giay, Aníbal Moreno (Fabinho), Richard Ríos (Rômulo), Lázaro (Luighi), Maurício (Raphael Veiga) e Vanderlan; Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

CARTÕES AMARELOS - Erick Pulgar (Flamengo); Aníbal Moreno e Gustavo Gómez (Palmeiras)

CARTÃO VERMELHO - Murilo

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

GOLS - Arrascaeta, aos 20, e Luighi, aos 41 minutos do segundo tempo.

PÚBLICO 55.051 pagantes

RENDA - R$ 4.576,502,50

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)