Cascavel libera centro de eventos para velório de vítimas de voo da Voepass

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PL), disse que o centro de eventos da cidade estará aberto, a partir desta segunda-feira, 12, para o velório das vítimas do acidente do voo da Voepass em Vinhedo, no interior de São Paulo. De acordo com o prefeito, 22 das 62 pessoas que morreram são da cidade paranaense.

"Devem anunciar nas próximas horas as primeiras liberações", disse o chefe do Poder Executivo a respeito da liberação dos corpos, que estão presentes no Instituto Médico Legal (IML) Central de São Paulo, para identificação. Todos os corpos já foram retirados da aeronave, em um trabalho que se estendeu desde a sexta-feira até o fim da tarde de sábado, 10.

O velório coletivo, por enquanto, está descartado. Isso porque dependerá da liberação dos corpos das vítimas, o que não deve ocorrer de uma só vez, devido ao processo de identificação.

"Possivelmente não teremos todos os corpos das vítimas de Cascavel e microrregião no mesmo momento. Então, vamos deixar toda estrutura pronta e as pessoas vão tomar a decisão se querem (velório) naquele local", disse Paranhos.

O prefeito acrescentou que o translado dos corpos ficará sob responsabilidade da Voepass ou outros empresas aéreas.