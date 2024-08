Homem escala Torre Eiffel e é detido pela polícia antes da cerimônia de encerramento dos Jogos

Os arredores da Torre Eiffel foram evacuados neste domingo, dia da cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris-2024, após um homem escalar o monumento de 330 metros de altura. Vídeos e fotos de pessoas que estavam no local mostram o escalador no ponto da torre onde estão posicionados os anéis olímpicos.

O caso ocorreu por volta das 14h45 do horário local, e pessoas que estavam visitando o ponto turístico tiveram de ser retiradas da área pelas autoridades. O homem, que estava sem camisa e ainda não havia sido identidicado foi preso por policiais que estavam no local.

A prioridade das forças de segurança da França é garantir que o encerramento dos Jogos Olímpicos ocorra sem incidentes. Diferentemente da cerimônia de abertura, realizada em movimento, ao longo do Rio Sena, o evento final das Olimpíadas e Paris-2024 será mais enxuto, no Stade de France, em Saint-Denis, a pouco mais de 10km de Paris.

Gerald Darmain, ministro do Interior da França, informou que 3 mil do total de 30 mil policiais espalhados pela cidade neste domingo foram deslocados para os arredores do estádio, onde 80 mil pessoas vão assistir, a partir das 16 horas (de Brasília), ao evento que encerrará os Jogos Olímpicos, marcados por ações ecológicas, reclamações de atletas e brilho de superestrelas, como Rebeca Andrade, Simone Biles e Teddy Riner.

No total, foram pouco mais de duas semanas de provas disputadas em arenas, pistas e estádios espalhados pela capital francesa, algumas cidades próximas e a inédita participação das praias do Taiti, na Polinésia Francesa, que receberam o surfe. Foram distribuídas mais de cinco mil medalhas, que serão guardadas como lembranças inesquecíveis para os atletas dos Jogos.