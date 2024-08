Lutador é o primeiro homem do Bahrein a conquistar ouro olímpico na história

Akhmed Tazhudinov se tornou o primeiro homem do Bahrein na história a conquistar um ouro olímpico ao derrotar o georgiano Givi Matcharashvili, por encostamento, na final da categoria até 97 kg da luta livre do wrestling neste domingo em Paris-2024. Nas outras três vezes que o país chegou ao topo do pódio, foram mulheres que ouviram o hino do Bahrein e todas eram do atletismo.

Campeão mundial, o lutador de 21 anos foi o segundo representante do Bahrein a competir no wrestling em Olimpíadas. Nos Jogos do Rio-2016, Adam Batirov terminou na 14ª colocação na categoria até 65kg.

Tazhudinov chegou à medalha inédita depois de passar um grande susto em sua estreia no sábado. Azapira Amirali, do Irã, abriu 2 a 0 no primeiro período e depois conseguiu 3 a 0 faltando 90 segundos para o fim da luta. Tazhudinov conseguiu duas quedas nos últimos 30 segundos para virar para 4 a 3 e avançar na competição olímpica.

Nas quartas de final, o atleta do Bahrein não deu chances a Yergali Alisher, do Casaquistão, e venceu por 14 a 2. Na disputa por uma vaga na decisão, Tazhudinov fez uma luta mais equilibrada com o americano Kyle Frederick Snyder. O rival marcou o primeiro ponto, mas o barenita conseguiu virar para 2 a 1 ainda no período inicial.

Ele chegou a ampliar sua vantagem para 6 a 1, o americano esboçou uma reação e marcou três pontos, mas Tazhudinov conseguiu segurar a vitória por 6 a 4 e garantiu a vaga para disputar a histórica medalha de ouro para seu país.

O Bahrein terminou os Jogos Olímpicos de Paris com 4 medalhas, sendo 2 de ouro (atletismo e wrestling), 1 de prata (atletismo) e 1 de bronze (levantamento de peso).