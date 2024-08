Fluminense se revolta com Anderson Daronco no clássico e presidente pede sua 'aposentadoria'

O Fluminense colocou a culpa pela derrota por 2 a 0 diante do Vasco, neste sábado, no Maracanã, na conta de Anderson Daronco. E a revolta no clube com o árbitro gaúcho foi gigante, a ponto de o presidente Mário Bittencourt sugerir sua "aposentadoria."

Na entrevista coletiva, o técnico Mano Menezes revelou que os jogadores escutaram o árbitro tentando convencer o VAR de que "não havia acontecido nada" no lance da polêmica. A bola bate na mão do zagueiro Léo e de Vegetti antes de o argentino abrir o marcador.

"Não existe diferença na interpretação. A gente tende a interpretar a favor da gente, mas foram todos os jogadores que reclamaram, o lance parou praticamente na hora em que a bate na mão, duas vezes, primeiro de Léo Pelé e depois de Vegetti", protestou Mano Menezes.

"Isso é muito marcante na medida que você está acostumado que a regra diz outra coisa. Você foi preparado para saber que a regra diz outra coisa. Quando é a favor da gente, a regra é aplicada dessa maneira. Quando é contra, você quer da mesma maneira, quer justiça. E não foi o que aconteceu aqui hoje. É uma coisa que não pode acontecer nesse nível de jogo, nessa grandeza de jogo que tem, do nível de arbitragem que a gente tem... É um árbitro Fifa, não está começando, ele foi chamado ao VAR e relutou em ir. Nossos jogadores escutaram ele tentando convencer o VAR que não foi nada. Achei muito forte para um lance só."

Diferentemente de Mano Menezes, que falou com mais paciência, Mário Bittencourt não se conteve e detonou o árbitro, alegando que não tem sequer porte físico para acompanhar partidas grandes e pedindo sua aposentadoria.

"Se o lance foi inconclusivo, porque o VAR chamou ele para ver?", questionou o presidente. "São três lances no mesmo gol. Uma falta no zagueiro nosso, bola bate na mão do Léo Pelé e, me desculpe, o movimento do Vegetti é de que bate na mão, ela bate e ele coloca a mão para cima para dizer que não bateu. Tem cinco jogadores do Fluminense falando que bateu na mão", explicou, antes de detonar o gaúcho.

"O que acontecesse com o Daronco, sinceramente, com relação a ele especificamente, pois muitos outros erram também, é que ele tem de ter a humildade de parar, porque está feio. Ele não consegue acompanhar o jogo. Os jogadores todos comentam que quando tem um tiro de meta, ele manda esperar para andar até o meio para acompanhar o jogo", disparou.

"Não é possível ter árbitros sem mais nenhuma condições e que apitam jogos dessa magnitude, um Flamengo e Palmeiras no meio de semana, importantíssimo, de equipes fortíssimas. Isso prejudica o trabalho, não só do Fluminense, mas de todos os que trabalham no futebol", alegou Bittencourt.

"Repito: falta humildade de reconhecer os erros, falta humildade na CBF, falta humildade na comissão de arbitragem, falta humildade aos árbitros. No caso do Daronco, especificamente, falta humildade em parar, abandonar a carreira. Chegou o momento. Tantos outros grandes árbitros fizeram isso, e ele foi e é conhecido, de excelência, mas chegou a hora de parar, não tem mais condição de conduzir partidas do Campeonato Brasileiro, de qualquer Série, não estou falando só de Série A não."