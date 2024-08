Comissão do Senado tenta retomar discussão de PEC

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado pautou para a próxima quarta-feira, 14, a apreciação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dá autonomia financeira e orçamentária ao Banco Central. O texto é o sétimo item da pauta da reunião, prevista para começar às 10h.

A matéria chegou a ser pautada para apreciação em julho passado, mas, por falta de acordo com o governo, a análise acabou sendo adiada.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, proposta apresentada pelo governo federal retira da mesa a transformação da autoridade monetária em empresa pública, mas mantém a possibilidade de o BC contratar funcionários no regime celetista, entre outras mudanças. A aprovação da PEC tem o apoio público do presidente do BC, Roberto Campos Neto.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.