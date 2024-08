Em grande estreia de Braithwaite, Grêmio bate o Cuiabá e vence 3ª seguida no Brasileirão

O Grêmio deixou para trás a eliminação na Copa do Brasil e segue em bom momento no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, pela 22ª rodada, contou com grande estreia de Braithwaite para vencer mais uma: 3 a 1 contra o Cuiabá na Arena Pantanal. O atacante dinamarquês foi o personagem do jogo com dois gols a favor e um contra. A situação o fez brincar na entrevista: 'Vale como hat-trick?'.

O Grêmio está há cinco jogos invicto, sendo quatro vitórias, três delas seguidas, já que antes superou Vasco, por 1 a 0, e Athletico, por 2 a 0. Com 24 pontos, aparece na zona intermediária da tabela, abrindo vantagem para a zona de rebaixamento. O time ainda tem dois jogos a menos, contra Criciúma e Atlético-MG.

O resultado também foi importante para ganhar moral após a eliminação nos pênaltis para o Corinthians nas oitavas da Copa do Brasil na última quarta-feira.

Já o Cuiabá conheceu sua quarta derrota seguida e está há seis jogos sem vencer em casa. Estacionado nos 17 pontos, amarga a 19ª e última colocação, à frente apenas do Atlético-GO, com 12. O time mato-grossense também tem dois jogos a menos, contra Juventude e Vasco.

O Cuiabá começou de forma ofensiva e André Luís arriscou de longe, mas Caíque defendeu de forma segura. Depois, porém, o goleiro gremista deu um grande susto no torcedor. Ao tentar dominar o recuo, deixou a bola escapar e tirou em cima da linha.

Do lado do Grêmio, o estreante Braithwaite teve boa atuação. Jogador rápido, recebeu na área e tocou para Edenílson chutar, exigindo boa defesa de Walter.

Aos 23 minutos, Braithwaite teve participação importante no gol que abriu o placar. Edenílson retribuiu o passe e ele chutou de dentro da área, acertando a trave. No rebote, Gustavo Nunes cabeceou na pequena área e marcou.

No começo do segundo tempo, aos seis minutos, Braithwaite marcou novamente, mas desta vez contra. Max cobrou escanteio, a bola desviou na primeira trave e pegou no dinamarquês antes de entrar.

Aos 18 minutos, porém, Braithwaite se redimiu ao colocar o Grêmio novamente à frente do placar. Entretanto, o nome da jogada foi Miguel Monsalve, colombiano que fez seu segundo jogo. Pela esquerda, passou entre dois marcadores e depois fintou um terceiro. Entrou na área pelo lado esquerdo e tocou para Braithwaite completar na pequena área.

Mas para confirmar Braithwaite como melhor jogador da partida, ele apareceu novamente para fazer 3 a 1. Ele recebeu cruzamento da direita e cabeceou bem, mas Walter salvou o Cuiabá. No rebote, o dinamarquês emendou forte chute de esquerda para estufar a rede e fechar o placar aos 40 minutos.

Pela 23ª rodada, o Cuiabá volta a campo no sábado, às 16h, quando visita o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia, às 18h30, o Grêmio recebe o Bahia no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Antes, porém, o time gaúcho duela com o Fluminense na terça-feira, às 19h, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 3 GRÊMIO

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves (Clayson), Alan Empereur e Juan Tavares (Railan); Lucas Mineiro, Fernando Sobral (Lucas Fernandes) e Max (Eliel); André Luís (Derik Lacerda) e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

GRÊMIO - Caíque; João Pedro, Gustavo Martins, Natã e Fábio (Zé Guilherme); Pepê (Ronald), Villasanti e Edenílson (Cristaldo); Braithwaite (Aravena), Gustavo Nunes e Monsalve (Dodi). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Gustavo Nunes, aos 23 minutos do primeiro tempo. Braithwaite, aos seis (contra), aos 18, e aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Alexandre (Cuiabá). Caíque e Edenílson (Grêmio).

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

RENDA - R$ 583.094,00.

PÚBLICO - 7.601 pagantes (9.853 presentes).

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).