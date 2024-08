Bia Haddad se recupera de dores nas costas e deve jogar em Cincinnati na próxima semana

Beatriz Haddad Maia já perdeu torneios por causa de contusão na lombar. Na quinta-feira, a brasileira abandonou o jogo diante da britânica Katie Boulter com apenas dois games disputados (1 a 1) por novamente acusar o problema, desta vez no WTA 1000 de Toronto. Neste sábado, ela quebrou o silêncio, disse que já está recuperada e pronta para jogar em Cincinnati, com largada na segunda-feira.

Bia Haddad estava empolgada por brilhar em Toronto, mas se contundiu de maneira inusitada, ao abaixar para pegar água. "(Fiquei) Chateada pela forma como foi. Estava me sentindo pronta e competitiva para o jogo. O ocorrido foi que, após terminar o primeiro game e me encaminhar para a virada dos lados, eu parei na minha cadeira, me abaixei para pegar a água no chão e acabei travando as costas", lamentou.

"São situações que, infelizmente, acontecem e que nos preparamos ao máximo para que não aconteça", foi além, explicando que estava tão concentrada na partida com Boulter que nem imaginava que pudesse sentir as fortes dores. Ela optou por não forçar.

A volta deve ocorrer na chave principal de Cincinnati, apesar de a brasileira ainda se manter receosa. Vai esperar os próximos dias, mas caso não sinta mais nada, estará na competição após ver o tratamento dar supercerto e as dores terem desaparecido.

"Fiz tratamento intensivo por dois dias e obtive boa evolução. Se tudo correr bem nos próximos dois dias, conseguirei estar apta fisicamente para competir em Cincinnati", mostrou-se otimista. Bia Haddad já havia recebido tratamento na quadra em Toronto.