Candidato a prefeitura de Salvador, Geraldo Junior responde perguntas feitas no Google

Quem está na cidade de Salvador tem interesse em saber mais sobre quem é o vice-governador da Bahia na chapa do petista Jerônimo Rodrigues e candidato do MDB à Prefeitura da capital da baiana, Geraldo Junior. Entre as dúvidas estão quem é a vice dele, se é parente do ex-ministro da Integração Nacional Geddel Vieira Lima e quais as propostas dele para o cargo ao qual pleiteia. E ele respondeu as perguntas para o Estadão.

Geraldo é o segundo participante do Joga no Google - Especial Eleições, quadro do Estadão que responde as perguntas mais feitas aos candidatos às prefeituras das principais capitais do País.

A série de vídeos começou nesta semana e publicará três vídeos por semana - um na sexta, um no sábado e um no domingo - para responder as principais perguntas que os cidadãos de dez capitais (Salvador, Fortaleza, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia e Manaus) fazem sobre os principais candidatos dessas cidades no Google, buscador maior usado no Brasil.

Salvador deu o pontapé inicial nesta sexta-feira, 8, com entrevista do candidato à reeleição da primeira capital do Brasil, Bruno Reis (União Brasil). Kléber Rosa (PSOL) será o último candidato da cidade a responder ao questionário. O vídeo irá ao ar neste domingo, 11.

Aliado do governo do PT na Bahia, Geraldo diz que suas principais propostas são nos campos da justiça social, da justiça ambiental e da geração do emprego. Como principal obra, destacou um projeto que visa ligar o centro histórico de Salvador à Península de Itapagipe, que compreende a Cidade Baixa da capital.

Como principal trunfo, Geraldo aposta na aliança do PT e na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Estado para superar Bruno Reis e o União Brasil, que comanda Salvador deste 2013.

Confira abaixo a entrevista de Geraldo Junior.

Geraldo Junior é parente de Geddel Vieira Lima?

Geraldo Júnior não tem nenhum grau de parentesco com Geddel Vieira Lima. Eu ingressei no partido no ano de 2020, conheci o ministro Geddel, nós pertencemos ao mesmo partido político, mas Geddel é Geddel; Geraldo Junior é Geraldo Junior. Não temos nenhum laço de parentesco e o que nos une é a relação com o partido, com o MDB.

Quais as propostas de Geraldo Junior?

Justiça social, justiça ambiental, prosperidade, geração de emprego e renda, nós temos um projeto da ligação do centro histórico da cidade à Península de Itapagipe, através de um modal VLT.

Quem é Geraldo Junior?

Geraldo Junior, advogado, radialista, já foi quatro vezes vereador da cidade do Salvador, duas vezes presidente da Câmara, na condição hoje de vice-governador ao lado do governador Jerônimo Rodrigues e do presidente Lula, no processo de reconstrução e união do País.

Geraldo Junior é parente de quem?

Geraldo Junior é filho de dona Clarice, falecida em 2020, ela sempre foi minha fonte de inspiração; filho do ex-vereador da cidade Super Geraldo, duas vezes vereador da cidade do Salvador, eu tenho dois filhos, um inclusive eleito como deputado estadual nas últimas eleições, e tenho uma princesa do meu lado, uma filha de seis anos de idade, que também é fonte de inspiração, de vida e de motivação.

Quem é a vice de Geraldo Junior?

A nossa vice é Fábia Reis, uma liderança feminina, ela que conhece bem as questões relacionadas aos movimentos sociais, à justiça social, foi secretária da igualdade racial, da promoção da igualdade racial no governo do ministro Rui Costa, é uma grande honra estar ao lado de Fábia Reis.

Uma curiosidade...

Eu sou apaixonado pelo mar e tenho uma forte ligação com a natureza. Todas as vezes que quero renovar minhas energias, nada como um bom mergulho ali na Baía de Todos os Santos para renovar as forças e a gente continuar lutando. A paixão pelo mar é algo que está desde o início da minha vida.