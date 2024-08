Participante do 'Estrela da Casa' é desclassificada antes do início

Muse Maya, uma das participantes do Estrela da Casa, novo reality show musical da Globo, foi desclassificada antes mesmo de a competição começar. No site oficial do programa, não foi explicado exatamente o porquê da decisão, apenas que se deu por motivo de um "impedimento contratual".

"Muse Maya não poderá seguir como participante do Estrela da Casa. Em breve anunciaremos quem passará a integrar o novo reality, que estreia na próxima terça-feira, dia 13 de agosto", informa a nota.

Além de cantar, Muse Maya também é atriz e já chegou a trabalhar em produções como As Filhas de Eva (2021), A Vida Pela Frente (2023) e Justiça 2 (2024) na própria Globo.

Após a expulsão do Estrela da Casa, ela chegou a compartilhar um vídeo com a escritora Maya Angelou falando a seguinte frase: "Você pode encontrar muitas derrotas, mas você nunca deve ser derrotada. Nunca."