Lula se reúne com lideranças indígenas Guarani-Kaiowá de MS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu, na manhã deste sábado, 10, com lideranças indígenas Guarani-Kaiowá de Mato Grosso do Sul. O encontro também contou com a presença de ministros e da presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana.

A reunião não estava prevista inicialmente pela agenda da presidência da República e só entrou o compromisso no início da tarde. O encontro ocorreu às 10h no Edifício Toufic, em Brasília.

Além das lideranças indígenas e de Wapichana, estiveram presentes também os ministros da Secretaria Geral, Márcio Macêdo; dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara; e da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta.