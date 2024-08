Empresários do Ceará estão entre vítimas do acidente aéreo; grupo participou de convenção

Quatro empresários cearenses estão entre os 61 mortos no acidente com o avião da Voepass em Vinhedo, nesta sexta-feira, 9.

Regiclaudio Freitas, Wlisses Oliveira, Raphael Bohne e Thiago Almeida Paula estavam no Paraná para participar de uma convenção sobre materiais de construção como pias, válvulas e lixeiras. O evento aconteceu na quinta-feira, 8, em Ampère.

O município fica a cerca de 130 quilômetros de Cascavel, onde o grupo embarcou no voo da Voepass rumo a Guarulhos.

Freitas morava em Limoeiro do Norte, no interior cearense, onde era um dos donos de uma loja de materiais de construção. Nessa empresa ele era sócio de Wlisses Oliveira, que morava em Fortaleza e tinha outra firma, própria, na capital cearense. Bohne também morava em Fortaleza e tinha uma loja de materiais de construção.

Paula, embora nascido em Fortaleza, morava em Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde trabalhava como representante comercial na área de materiais de construção.

A partir do aeroporto de Guarulhos, onde desembarcariam na tarde de sexta-feira, os quatro seguiriam para seus destinos em outros voos, para o Ceará e o Rio Grande do Norte.

Em mensagem nas redes sociais, a prefeita de Limoeiro do Norte, Dilmara Amaral, lamentou as mortes de Freitas e Oliveira. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, também emitiu nota lamentando a morte de Thiago Almeida Paula.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), é o acidente com o maior número de vítimas desde a queda da aeronave da TAM, em São Paulo, em 17 de junho de 2007, que vitimou 199 pessoas.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionada para atuar na investigação da queda do avião. Até o momento, não há informações sobre a causa do acidente.