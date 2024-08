Você fica imaginando o que aquelas pessoas passaram antes da queda?, diz o governador de SP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) classificou como "muito triste" o cenário que encontrou em Vinhedo, no interior de São Paulo, em decorrência da queda de um avião ocorrida nesta sexta-feira, 9. Tarcísio estava no Espírito Santo para reuniões do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) e retornou a São Paulo. O governador afirmou ainda que ficou imaginando o que os passageiros vivenciaram nos minutos antes da queda.

"Você fica imaginando o que aquelas pessoas passaram naqueles momentos que antecederam a queda. Eles perceberam o que estava acontecendo. Aqueles objetos que estão espalhados pelo terreno... Você imagina que ali estavam os sonhos. É um cenário muito triste", afirmou o governador em entrevista coletiva na noite desta sexta-feira, 9.

Além de Tarcísio, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) acompanhou os trabalhos de resgate em Vinhedo. "Tínhamos muitas pessoas do Paraná, amigos de amigos de conheço. Pessoas de Cascavel e Toledo. Muitos médicos que iam para o Congresso", afirmou.

Gabinete de crise

Tarcísio anunciou uma operação para garantir o suporte para as famílias das vítimas do acidente ocorrido com aeronave da Voepass Linhas Aéreas. O gabinete de crise, criado próximo ao local do desastre, tem representantes das forças de segurança e salvamento do governo de SP e integrantes do Ministério de Portos e Aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o Governo do Estado do Paraná.

"Estamos fazendo todo o trabalho de perícia e remoção dos corpos de Vinhedo para o IML Central de São Paulo, onde há mais estrutura para os exames necessários", afirmou o governador. "O Estado vai disponibilizar acomodações para as pessoas e temos o trabalho de assistentes sociais e psicólogos", afirmou Tarcísio.

O avião, que saiu de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, caiu no início da tarde desta sexta-feira com 61 pessoas a bordo. Imagens gravadas por moradores mostram fogo após a queda.

Inicialmente a companhia aérea Voepass havia informado que 58 passageiros estavam no avião, mas retificou a informação no fim da tarde desta sexta-feira.

O acidente com o voo de matrícula PTB 2283 aconteceu em uma área residencial, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave não atingiu nenhuma residência.