Stone.Co oferecerá salário de R$ 7.500 a recém-formados contratados

A Stone.Co, empresa de tecnologia financeira, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Trainee, nomeado “Recruta Stone”. Podem se inscrever estudantes e recém-formados com graduação (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) concluída ou prevista entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024, sem restrição de cursos.

Os selecionados atuarão em modelo híbrido, trabalhando alguns dias em home-office e outros nos escritórios da empresa localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e algumas outras regiões do país. A remuneração dos escolhidos será R$ 7.500.

Com duração de 12 meses, o programa deve oferecer uma jornada de aprendizagem e formação que inclui uma rotação pelas diversas áreas da empresa, treinamento em soft e hard skills, e a realização de projetos desafiadores. Os participantes terão a oportunidade de apresentar seus projetos para as lideranças da companhia e, dependendo do desempenho, poderão ainda se desenvolver para posições como Analistas Sêniores ou Primeiras Lideranças, segundo o anúncio de vaga.

Há ainda a disposição de um pacote de benefícios que inclui bonificações por performance (bônus e PLR), vale-refeição e alimentação, plano de saúde, plano odontológico, Gympass, vale-transporte ou auxílio home-office, descontos em medicamentos, seguro de vida e assistência digital da Vitta, licença-maternidade estendida, auxílio-creche, acesso à Universidade Stone.Co com mais de 400 cursos, entre outros benefícios.

As inscrições para o Recruta Stone seguem até 5 de setembro pelo site https://www.estagiotrainee.com/post/recruta-stone-vaga.