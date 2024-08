Queda de avião em Vinhedo: lista de vítimas é atualizada

Um avião com 57 passageiros e quatro tripulantes que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, na cidade de Vinhedo (SP). Não há sobreviventes.

Inicialmente a companhia aérea Voepass (antiga Passaredo), responsável pelo voo, havia reportado 58 passageiros, mas retificou a informação no fim da tarde. É o acidente aéreo com o maior número de vítimas em solo brasileiro desde 17 de julho de 2007, quando uma tragédia com aeronave da TAM deixou 199 mortos.

Veja os nomes dos tripulantes:

1. Debora Soper Avila, de 28 anos

2. Rubia Silva de Lima, de 41 anos

3. Humberto de Campos Alencar e Silva, de 61 anos

4. Danilo Santos Romano, de 35 anos

Veja a lista de passageiros

1. Rosangela Souza

2. Eliane Andrade Freire

3. Luciani Cavalcanti

4. Jose Fer

5. Denilda Acordi

6. Maria Auxiliadora Vaz de Arruda

7. Jose Cloves Arruda

8. Nelvio Jose Hubner

9. Gracinda Marina Castelo da Silva

10. Ronaldo Cavaliere

11. Silvia Cristina Osaki

12. Wlisses Oliveira

13. Hialescapine Fodra

14. Daniela Schulz Fodra

15. Regiclaudio Freitas

16. Simone Mirian Rizental

17. Josgleidys Gonzalez

18. Maria Parra

19. Joslan Perez

20. Mauro Bedin

21. Rosangela Maria de Oliveira

22. Antonio Deoclides Zini Junior

23. Kharine Gavlik Pessoa Zini

24. Mauro Sguarizi

25. Leonardo Henrique da Silva

26. Maria Valdete Bartnik

27. Renato Bartnik

28. Hadassa Maria da Silva

29. Raphael Bohne

30. Renato Lima

31. Rafael Alves

32. Lucas Felipe Costa Camargo

33. Adrielle Costa

34. Laiana Vasatta

35. Ana Caroline Redivo

36. Jose Carlos Copetti

37. Andre Michel

38. Sarah Sella Langer

39. Edilson Hobold

40. Rafael Fernando dos Santos

41. Lizibba dos Santos

42. Paulo Alves

43. Pedro Gusson do Nascimento

44. Rosana Santos Xavier

45. Thiago Almeida Paula

46. Adriana Santos

47. Deonir Secco

48. Alipio Santos Neto

49. Raquel Ribeiro Moreira

50. Adriano Dalu Cabueno

51. Miguel Arcanjo Rodrigues Junior

52. Diogo Ávila

53. Luciano Trindade Alves

54. Isabella Santana Pozzuoli

55. Tiago Azevedo

56. Mariana Belim

57. Arianne Risso