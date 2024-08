Lucas revela 'falta de sintonia' de James Rodríguez com Sãpo Paulo: 'Problemas com a diretoria'

Eleito o melhor jogador da última Copa América, o colombiano James Rodríguez em momento algum justificou a sua vinda para o São Paulo. Uma das lideranças do elenco atual, o atacante Lucas comentou sobre a passagem do jogador, que teve o contrato com o clube rescindido recentemente.

Problemas de relacionamento e falta de sintonia com a diretoria podem ser alguns dos motivos para explicar esse curto período sem brilho do atleta com a camisa são-paulina.

"Ele teve problemas com a diretoria. Questões de contrato. Conversamos com ele algumas vezes. Destacamos a sua importância, a qualidade, e o quanto poderia nos ajudar" afirmou o atacante em entrevista à ESPN.

Lucas destacou um momento de maior desgaste com o grupo, quando o comando técnico ainda era do técnico Thiago Carpini, no início deste ano. Pouco utilizado pela necessidade de fazer reforço muscular, James foi relacionado para a decisão da Supercopa Rei diante do Palmeiras. O colombiano, no entanto, se negou a integrar o grupo.

"Ele pisou na bola. Deveria ter viajado com a gente. Após o episódio, ele pediu desculpas para o grupo, mas sabe que pisou na bola. Era uma decisão, todos estavam, menos ele", disse Lucas.

O confronto foi realizado em Belo Horizonte e, após um 0 a 0 no tempo regulamentar, o São Paulo derrotou o Palmeiras na decisão por pênaltis por 4 a 2, em disputa que teve como protagonista o goleiro Rafael.

Contratado em julho do ano passado para ser um dos líderes do elenco na temporada, James Rodríguez entrou em campo pelo clube do MorumBis em 22 oportunidades e balançou a rede apenas duas vezes.

NOVO PATROCINADOR

O São Paulo anunciou, nesta sexta-feira, um novo patrocinador para a sua camisa na temporada. A empresa de títulos de capitalização Viva Sorte vai estampar os ombros do uniforme. O acordo vai até o final de 2026.

O Viva Sorte vai lançar títulos de capitalização para os torcedores. Por meio da compra, o fã são-paulino terá direito a participar de sorteios. Segundo o diretor de marketing Eduardo Toni, os valores desse vínculo serão destinados totalmente ao departamento de futebol.

"Por decisão estratégica, o São Paulo vai destinar os 100% da arrecadação ao futebol. Quanto mais títulos a torcida comprar, mas vai ajudar o clube", afirmou o dirigente no evento de lançamento.