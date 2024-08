Avião cai e mata 62 em Vinhedo, no interior de SP: veja o que se sabe e o que falta saber

Um avião da companhia Voespass Linhas Aéreas caiu por volta das 13 horas nesta sexta-feira, 9, em um bairro residencial de Vinhedo, interior de São Paulo. Ele carregava 62 pessoas, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes, em um voo com origem em Cascavel, no Paraná, e destino a Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a prefeitura de Cascavel e a Polícia Militar paulista, não houve sobreviventes.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), é o acidente com o maior número de vítimas desde a queda da aeronave da TAM, em São Paulo, em 17 de junho de 2007, que vitimou 199 pessoas.

Onde, exatamente, o avião caiu?

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, a aeronave caiu na região da Rua Edueta, número 2.500, no bairro Capela, em Vinhedo, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324).

O avião caiu em região residencial, conforme relatos e vídeos divulgados por moradores da região nas redes sociais.

Vinhedo fica a aproximadamente 95 quilômetros do Aeroporto de Cumbica, onde o avião pousaria, e 927 quilômetros de Cascavel, de onde saiu.

Quantas vítimas o acidente causou?

O comandante geral da Polícia Militar, Coronel Cassio, diz que "a informação preliminar é que não há sobreviventes" do avião, ou seja 62 pessoas morreram.

Sete equipes de bombeiros estão empenhadas na ocorrência. Não há informações se moradores do bairro Capela foram atingidos, ou apenas os passageiros do avião.

O que causou a queda?

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionada para atuar na investigação da queda do avião. Até o momento, não há informações sobre a causa do acidente.

"Investigadores do Cenipa e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência", disse o Cenipa, em nota à imprensa.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) disse que "acompanha os desdobramentos das investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa)".

A Anac também afirmou que "está monitorando a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa, bem como adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e dos tripulantes".

Qual o modelo do avião e qual o código de identificação do voo?

A aeronave é um ART 72-500, um avião de médio porte, com capacidade para 68 passageiros. A matrícula do voo é PTB 2283, da Voepass Linhas Aéreas (antiga Passaredo).

De acordo com o site Flight Radar, que rastreia voos, ele levantou voo às 11h58 desta sexta-feira em Cascavel e tinha pouso previsto para as 13h50, em Guarulhos. Ele caiu por volta das 13h20 em Vinhedo.

Quantas pessoas estavam a bordo e quantas casas foram atingidas?

A Voepass informou que o avião carregava 58 passageiros e quatro tripulantes. Não há informações, até o momento, de quantos imóveis foram atingidos pela queda.

O que diz a companhia aérea?

A companhia aérea Voespass diz que "acionou todos os meios para apoiar os envolvidos" e que "não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo".

A empresa diz que está prestando pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.

Relembre outros acidentes aéreos desta proporção:

Conforme o Cenipa, os acidentes aéreos com mais de 10 mortes no Brasil desde 2000, foram:

30 de agosto de 2002 Rico Linhas Aéreas Rio Branco (AC) - 23 vítimas;

14 de maio de 2004 Rico Linhas Aéreas Floresta Amazônica - 33 vítimas;

31 de março de 2006 TEAM - Rio Bonito (RJ) - 19 vítimas;

29 de setembro de 2006 Gol - Serra do Cachimbo (PA) 154 vítimas;

17 de julho de 2007 - TAM - São Paulo (SP) - 199 vítimas;

7 de fevereiro de 2009 Embraer - Manacapuru (AM) - 24 vítimas;

13 de julho de 2011 Noar - Recife (PE) - 16 vítimas;

16 de setembro de 2023 Embraer - Barcelos (AM) - 14 vítimas;

29 de outubro de 2023 Cessna - Rio Branco (AC) - 12 vítimas.