Petróleo fecha em alta, com menor temor de recessão nos EUA e em dia de agenda esvaziada

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, 8, ainda sob efeito da redução nos temores de recessão nos Estados Unidos após queda nos pedidos de auxílio-desemprego, divulgada ontem. Em dia de agenda esvaziada, os traders se preparam para os dados da próxima semana, entre eles os de inflação nos EUA. Este é o quarto pregão consecutivo de ganhos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em alta de 0,85% (US$ 0,65), a US$ 76,84 o barril, enquanto o Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), aumentou 0,63% (US$ 0,50), a US$ 79,66 o barril. Os contratos tiveram ganhos semanais de 4,52% e 3,71%, respectivamente.

Após atingir uma baixa que não se via há sete meses no início desta semana, os preços se recuperaram junto com uma retomada do apetite pelo risco. Para o Erste Group, os conflitos ainda em andamento na Ucrânia e no Oriente Médio podem reverter a queda acumulada nas últimas semanas no preço do petróleo Brent. O Commerzbank acredita que "as preocupações com a demanda provavelmente manterão o preço sob controle".

A Baker Hughes informou hoje que o número de poços e plataformas de petróleo em operação nos EUA aumentou, chegando a 485.

*Com informações da Dow Jones Newswires