Aneel: Matriz brasileira tem ampliação de 6,5 mil megawatts em 2024, com 183 novas usinas

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira, 9, que houve uma expansão de 6.525,74 megawatts (MW) na matriz energética brasileira de janeiro a julho deste ano, com a entrada em operação de 183 novas usinas.

Os empreendimentos foram instalados em 15 Estados do país, com liderança do Rio Grande do Norte, Bahia e Minas Gerais, respectivamente.

Em julho, a ampliação da oferta foi de 875,42 MW, com o início da operação de 10 centrais solares fotovoltaicas (494,82 MW) e 17 usinas eólicas (380,60 MW).

De acordo com dados do Sistema de Informações de Geração da Aneel, o Brasil somou 204.477,1 MW de potência, até início de agosto. Desse total em operação, 84,65% das usinas de fontes consideradas renováveis.