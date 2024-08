Gkay, Maria Prata e mais famosas se reúnem em evento de moda

Como você conferiu, Bruna Marquezine arrasou com um vestido azul fendado ao participar do evento de lançamento da coleção de verão da Schutz, que leva seu rosto. E o evento contou com um squad daqueles!

GKay, por exemplo, marcou presença por lá e escolheu um vestido preto de mangas longas para o momento.

Esposa de Pedro Bial, Maria Prata foi outra que compareceu ao evento.

Assim como Aline Gotschalg.