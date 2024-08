Padilha: marco regulatório da inteligência artificial ajudará a dar segurança a investimentos

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira que o governo vai tratar com o Congresso da regulação da Inteligência Artificial. "É uma possibilidade importante para o Brasil, para estimular investimento privado", comentou, indicando que a tecnologia pode ser usada na integração dos dados para a tomada de decisões em setores como educação e saúde. "É um novo mercado que se abre para investimento no nosso país."

Padilha participou do encerramento do Seminário de Investimentos, Governança e Aspectos Jurídicos da Previdência Complementar (Siga), realizado pela Previ, na Marina da Glória, no Rio.

Em entrevista antes de seu discurso, o ministro destacou que o Brasil foi o segundo país do mundo que mais recebeu investimentos externos em 2023 e afirmou que desde 2014 o Brasil não recebia volumes tão expressivos em suas empresas.

Padilha frisou também que, no primeiro semestre, foram aprovados 18 projetos estratégicos da agenda prioritária do governo, mais do que no ano passado todo (17). "O governo Lula teve a maior taxa de aprovação de projetos de iniciativa do governo da história da redemocratização: em um ano e meio, são 42% de projetos encaminhados aprovados."

O ministro reforçou que o governo conseguiu acelerar as votações no primeiro semestre e tem uma "agenda realista" para o segundo. E destacou: "Estamos confiantes de aprovar regulamentação da tributária, Acredita e transição ecológica até o fim do ano."

"Estou confiante na aprovação da regulamentação da reforma tributária", afirmou Padilha, destacando que o mais difícil foi aprovar a emenda constitucional da pauta. "A regulamentação da reforma tributária é uma agenda que ultrapassa o debate de governo e oposição. Estamos confiantes, tem clima no Congresso para a concluir a votação", afirmou, acrescentando que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente, desejam deixar a aprovação da pauta como legado de seus mandatos."