Em SC, reduto bolsonarista, Lula faz contraponto a ex-presidente e critica governador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nesta sexta-feira, 9, em evento em Santa Catarina, contraponto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, sem citá-lo nominalmente, e criticou o governador do Estado, Jorginho Mello. O Estado é considerado um dos maiores redutos bolsonaristas do País. Lula está discursando na inauguração do Contorno Viário de Florianópolis.

"Em apenas 18 meses a gente fez quase que metade dessa obra aqui. Numa demonstração de que eu gosto de trabalhar, e não gosto de jet ski. Que eu gosto de trabalhar, e não gosto de motociata", disse Lula. A menção a "jet ski" e a "motociata" são referências a Jair Bolsonaro.

"Esse governador, e está aí Jorginho Mello, eu não o conheço portanto não posso falar mal dele, ele perdeu a oportunidade de participar da inauguração da obra mais importante do Estado de Santa Catarina. Eu não consigo entender", declarou o presidente da República, sobre a ausência do chefe do executivo estadual no evento.

Se o governador viesse aqui, seria tratado com respeito. Ia fazer o discurso que quisesse fazer, ninguém ia pedir ou controlar o que ele fosse falar. E o prefeito a mesma coisa. Lamentavelmente, tem gente que pensa pequeno, tem gente que age pequeno e não enxerga a necessidade do povo brasileiro", disse Lula.

O presidente da República disse também que o governo já sabe tudo o que vai fazer até o fim do mandato, em 31 de dezembro de 2026. Segundo ele, se não houver um projeto que "amarre" todas as ações, "as coisas não acontece". Ele se refere ao novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que centraliza as obras federais.