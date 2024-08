Consultoria da Câmara vê contas longe da meta zero

A Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira (Conof) da Câmara dos Deputados estima em menos de 30% a probabilidade de o governo federal atingir a meta primária de déficit zero neste ano. Já a possibilidade de alcançar o limite inferior do arcabouço fiscal, ou seja, um déficit de até R$ 28,8 bilhões, seria próxima de 75%. A análise consta de nota técnica publicada ontem, considerando o relatório de avaliação de receitas e despesas do 3.º bimestre.

Em comparação às projeções incluídas no Orçamento de 2024, o cenário-base da Conof indica despesas primárias de R$ 2,195 bilhões, ante R$ 2,183 bilhões no Orçamento, e um número mais conservador para as receitas líquidas (R$ 2,147 bilhões, ante a projeção de R$ 2,192 bilhões).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.