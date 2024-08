News Corp reverte prejuízo e tem lucro de US$ 50 milhões no 4º trimestre fiscal

A News Corp voltou a lucrar em seu quarto trimestre fiscal, graças ao crescimento de seus negócios de serviços imobiliários, de publicação de livros e relacionados à Dow Jones. Em balanço publicado no fim da tarde da quinta-feira, 8, a empresa de mídia com sede em Nova York informou que teve lucro líquido de US$ 50 milhões, ou US$ 0,09 por ação, nos três meses até junho, revertendo prejuízo de US$ 8 milhões (US$ 0,01 por ação) de um ano antes.

Com ajustes, o ganho por ação entre abril e junho foi de US$ 0,17, levemente acima do consenso de US$ 0,16 de analistas consultados pela FactSet.

Já a receita teve expansão anual de 6% no trimestre, a US$ 2,58 bilhões, superando a projeção de US$ 2,49 bilhões.

Nos negócios da manhã desta sexta-feira, a ação da News Corp - controladora do The Wall Street Journal e da Dow Jones Newswires - saltava 4% no pré-mercado de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires