Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após forte recuperação em Wall Street

Por Sergio Caldas

São Paulo, 09/08/2024 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, após Wall Street se recuperar com vigor ontem na esteira de dados favoráveis do mercado de trabalho.

O índice japonês Nikkei subiu 0,56% em Tóquio, a 35.025,00 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 1,17% em Hong Kong, a 17.090,23 pontos, o Taiex saltou 2,87% em Taiwan, a 21.469,00 pontos, e o sul-coreano Kospi registrou alta de 1,24% em Seul, a 2.588,43 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York tiveram robustos ganhos de 1,8% a 2,9%, revertendo perdas do pregão anterior, após pesquisa sobre pedidos de auxílio-desemprego dos EUA vir melhor do que o esperado, aliviando temores de recessão da economia americana que recentemente geraram turbulência nos mercados globais.

Na China continental, por outro lado, as bolsas ficaram no vermelho hoje, embora a inflação ao consumidor (CPI) do país tenha superado as expectativas em julho, em um sinal de fortalecimento da demanda doméstica. O Xangai Composto caiu 0,27%, a 2.862,19 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,66%, a 1.553,93 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom positivo de Wall Street, e o S&P/ASX 200 avançou 1,25% em Sydney, a 7.777,70 pontos.

