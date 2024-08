Bia Haddad sofre lesão nas costas, chora e abandona jogo na 2ª rodada do WTA 1000 de Toronto

Beatriz Haddad Maia sofreu um revés inusitado nesta quinta-feira, pela segunda rodada do WTA 1000 de Toronto. Ela foi obrigada a abandonar a partida diante da britânica Katie Boulter por causa de dores na região lombar. Frustrada por não conseguir continuar em quadra, a tenista foi às lágrimas.

O duelo teve apenas 17 minutos. Ela havia confirmado o seu serviço e a disputa com Katie Boulter estava empatada e um game. Na estreia, ela havia superado a checa Marie Bouzkova em uma partida que teve 3h19 de duração.

Com dificuldades para sacar, Bia pediu atendimento fisioterápico e ainda voltou para disputar o confronto. Diante da dificuldade com as dores, ela decidiu abandonar o confronto em Toronto. Recentemente, a paulistana número 1 do Brasil revelou que precisou recorrer a uma infiltração nas costas após participar do torneio de Wimbledon.

Nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Bia realizou quatro partidas no saibro parisiense. Ela jogou duas partidas de simples e dois na categoria de duplas antes de vencer Bouzkova na estreia de Toronto.

Também pelo torneio canadense, a americana Coco Gauff derrotou a chinesa Chan Yafan com um duplo 6/4. A belarussa russa Aryna Sabalenka também fez a sua parte e derrotou Iyue Yuan por 6/2 e 6/2. Daria Kasatkina (favorita 5), Madison Keys (7, também com abandono), e Leylah Fernandez (15) se despediram na estreia.

Além de Bia Haddad, o dia em Toronto registrou a queda de outros dois cabeças de chave no torneio masculino. Daniil Medvedev, 5º do ranking da ATP, foi surpreendido pelo espanhol Alejandro Davidovich Fokina (42º), e acabou derrotado por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/1 e 6/2.

Quem também foi para casa de forma precoce foi Tommy Paul. O americano, 12º na lista, perdeu a disputa para o compatriota Brandon Nakashima (52º) por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 7/6 (7/5) e 1/6.