Costa Filho: Venda de passagens para o Aeroporto de Porto Alegre será retomada

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou a retomada das vendas de passagens aéreas para o aeroporto internacional Salgado Filho, da capital Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As reservas estavam suspensas desde maio por conta da inundação no aeroporto e poderão voltar ao comércio a partir desta sexta-feira, 9. Com manutenções em curso, o primeiro voo comercial na pista será no dia 21 de outubro.

No anúncio feito em coletiva no Palácio do Planalto, Costa Filho disse que a decisão pela retomada se deu após amplo diálogo do governo com a Fraport, concessionária do aeroporto. "Isso irá acelerar a retomada da economia do Rio Grande do Sul", afirmou o ministro.

A liberação das vendas de passagens precisou do aval da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que ainda precisa tornar público qual será a divisão dos 25 slots do aeroporto, que na prática são licenças para operar, com definição de horários. É a partir dos slots que as empresas podem ofertar a passagem com precisão de horário.

O Broadcast mostrou que, desde o mês passado, o governo vem pressionando para que a divisão seja pactuada rápido. Antes do fechamento temporário, o aeroporto recebia voos de seis diferentes empresas no mercado doméstico.

Obras de recuperação

Desde junho, a Fraport realiza os trabalhos de recuperação estrutural do aeroporto. O cronograma de obras se estende até abril de 2025, incluindo a reforma de toda a pista. Contudo, a expectativa é de que as operações de aeronaves sejam plenamente restabelecidas em dezembro deste ano.

A estimativa é de que sejam necessários R$ 700 milhões para os reparos. O montante, que ainda pode variar, inclusive para baixo, virá em parte dos contratos de seguro da concessionária. Há estudos em andamento para que uma outra parcela, ainda não definida, seja aportada via reequilíbrio de contrato.

A retomada dos voos se dará de forma gradual, com 128 diários (pousos e decolagens) que serão operados das 8h às 22h.