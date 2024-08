Que horas acontece o debate da Band em SP, quem participa e como assistir

O debate realizado pela Band nesta quinta-feira, 7, será o primeiro das eleições municipais de 2024. A partir das 22h15, os candidatos a prefeito de São Paulo discutirão suas propostas para a capital paulista. Os participantes são Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB).

A emissora seguiu a legislação eleitoral, que determina que é obrigatório convidar candidatos de partidos, coligações ou federações que tenham ao menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. Os candidatos que não alcançam a exigência podem ou não ser chamados. A Band optou por chamar Marçal por conta de seu desempenho nas pesquisas.

Marina Helena (Novo) ficou de fora, mesmo com a filiação do deputado federal Ricardo Salles (Novo), que se tornou o quinto parlamentar de seu partido na última sexta-feira, 2. A Band argumentou à Justiça que levou em consideração o tamanho da bancada no dia 20 de julho.

Como será o debate

A discussão será dividida em três blocos. No primeiro, cada candidato terá um minuto e meio para responder a uma pergunta escolhida pela produção do canal. Nunes será o primeiro a responder, seguido de Marçal, Tabata, Datena e Boulos.

Em seguida, haverá o primeiro confronto direto. Todos os candidatos poderão escolher um adversário para responder perguntas de até um minuto, com direito a réplica por mais um minuto. O candidato escolhido terá quatro minutos no total para a resposta e a tréplica. O primeiro a perguntar será Marçal, sucedido por Boulos, Datena, Nunes e Tabata.

No segundo bloco, jornalistas da Band farão perguntas e escolherão candidatos para respondê-las e comentá-las. Todos respondem e comentam. Serão dois minutos para a resposta, um minuto para o comentário e mais um minuto para a réplica.

O terceiro bloco repetirá o confronto direto do primeiro com as mesmas regras, mas com uma sequência diferente: Marçal, Tabata, Nunes, Boulos e Datena. Ao final, cada um terá dois minutos para comentar temas apontados como prioridade pelos eleitores e telespectadores, tempo que também será usado para a despedida. A ordem será Boulos, Datena, Tabata, Marçal e Nunes.

O candidato que se sentir ofendido moralmente ou pessoalmente poderá solicitar direito de resposta de 45 segundos. O pedido será avaliado por comitê formado por dois jornalistas e um advogado e, se concedido, ocorrerá no mesmo bloco em que a ofensa foi feita.

Onde assistir

O debate será transmitido pelo canal aberto da Band, pela BandNews TV, nas rádios Bandeirantes e BandNews FM, no Band.com.br, no Bandplay e no canal Band Jornalismo no YouTube.

Cidades que terão debates locais

A Band realiza nesta quinta-feira debates sobre as eleições municipais em outras 18 cidades, além de São Paulo: Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Campinas (SP), Caraguatatuba (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Londrina (PR), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Presidente Prudente (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Teresina (PI) e Uberlândia (MG).