Atlas: Boulos vence em 3 cenários e empata com Nunes em eventual 2º turno em SP

O deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) venceria três dos quatro eventuais cenários de segundo turno em que o nome dele foi testado pela pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quinta-feira, 8. Somente em um cenário há registro de empate, quando o confronto simulado é entre o candidato do PSOL e o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A diferença em um embate entre os dois é de 0,4 pontos porcentuais: Boulos aparece com 42,4% das intenções de voto ante 42% de Nunes. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Numa eventual disputa com o apresentador José Luiz Datena (PSDB), Boulos abriria a maior diferença, de 10,4 pontos porcentuais, com 39,9% das intenções, ante a 29,5% para Datena. O deputado também venceria contra a colega parlamentar Tabata Amaral (PSB), com 37,7% contra 27,4%. Em um segundo turno com o empresário Pablo Marçal (PRTB), Boulos teria 44,1% e o ex-coach, 35,2%.

Já Nunes venceria Datena em um eventual embate de segundo turno entre os dois, considerando os cenários apresentados pela pesquisa. Nesse caso, o prefeito tem 38,7% ante 28,9% do apresentador. É também nesse cenário em que o índice de pessoas que votariam branco ou nulo é o segundo maior, com 27,1%, perdendo apenas para um eventual segundo turno entre Boulos e Tabata, em que 30,1% dos entrevistados preferiram não eleger nenhum dos candidatos.

No terceiro cenário que envolve o atual prefeito, em que ele disputaria a vaga com Tabata, a deputada venceria o segundo turno com 43,4%, ante 38,3%.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 2.037 pessoas, entre os dias 2 e 7 de agosto. Registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SP-05924/2024, o levantamento tem margem de erro de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

O cenário principal da pesquisa, que perguntou aos eleitores em que votariam entre a lista de nomes apresentados no primeiro turno das eleições, que ocorrerá em 6 de outubro, mostrou Boulos com 33% das intenções de voto, ante 25% no atual prefeito.