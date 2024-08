México: Banxico reduz taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 10,75%, com placar dividido

O Banco Central do México (Banxico) decidiu nesta quinta-feira, 8, cortar a taxa básica de juros em 25 pontos-base, de 11,00% para 10,75% ao ano. A decisão foi tomada com placar dividido.

Os membros do Comitê de Política Monetária Victoria Rodríguez, Galia Borja e Omar Mejía chancelaram o corte, enquanto outros dois integrantes - Irene Espinosa e Jonathan Heath - decidiram pela manutenção da taxa.

O Banxico previu que a trajetória da inflação deve continuar diminuindo. Ainda que a perspectiva para a inflação exija uma postura restritiva da política monetária, o BC do México avaliou que sua evolução implica que é adequado reduzir o nível de restrição monetária, segundo comunicado.

A decisão foi anunciada após a divulgação, mais cedo, da inflação ao consumidor no país. O índice subiu a 5,6% ao ano e 1% ao mês em julho, abaixo da expectativa de 5,7% ao ano e 1,1% ao mês esperada pelos analistas ouvidos pela FactSet. Porém, o núcleo da inflação ficou acima do esperado.

O BC do México avaliou que a inflação básica ajustada sazonalmente anualizada deve ficar em 3,7% no terceiro trimestre de 2024. A inflação ainda deve convergir para a meta no quarto trimestre de 2025, segundo o BC.