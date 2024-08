Trump critica Bidens e Harris e cita 'depressão econômica' e 'guerra mundial'

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato do Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, apresentou um quadro pessimista sobre a economia americana e atacou a vice-presidente do país e postulante democrata, Kamala Harris, durante coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira, 8.

Na abertura do evento, Trump afirmou que os EUA correm o risco de enfrentar depressão econômica semelhante à crise de 1929 e disse que o "crash" das bolsas de Nova York foi "só o começo" do que está por vir, embora os mercados acionários já tenham revertido parte das perdas. "Podemos estar a beira de uma depressão - não uma recessão, uma depressão", enfatizou.

Trump também criticou os democratas por terem, segundo ele, forçado o presidente Joe Biden a desistir da reeleição, em favor de Harris. O republicano, no entanto, disse não ter recalibrado a estratégia de campanha como resultado da mudança do rival. "Harris é pior que Biden", disse.

Biden 'esvaziou' Reserva Estratégica de Petróleo

Na mesma ocasião, Trump também criticou o atual presidente americano, Joe Biden, por "esvaziar" a Reserva Estratégica de Petróleo, medida que, segundo o ex-presidente, não funcionou para conter os preços de gasolina.

Para Trump, esse tipo de ação é reservado apenas para momentos de guerra, não para ajudar a manter a popularidade de um presidente. "O que eles fizeram com as reservas é incrível", afirmou.

China

Trump, disse que, se eleito, terá um relacionamento "muito bom" com a China. O candidato republicano afirmou que era "bom amigo" do presidente chinês, Xi Jinping, até a emergência da covid-19, quando começou a culpar Pequim pela origem do vírus.

"Acho que teremos uma ótima relação e será mutuamente benéfico. Não podemos ter a situação em que a China está tirando vantagem dos EUA", afirmou.