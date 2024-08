Eliminação do Brasil no vôlei tem consolo de Rayssa e Rebeca às jogadoras: 'Pensa no bronze'

Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Rayssa Leal, Rebeca Andrade e Gabriel Medina viram das arquibancadas da Arena Paris Sul 1, nesta quinta-feira, os Estados Unidos tirarem do Brasil a possibilidade de disputar o ouro do vôlei na capital francesa, com vitória das americanas por 3 sets a 2. Depois, a skatista e a ginasta desceram e foram consolar as jogadoras.

Rebeca e Rayssa passaram com rapidez pela área de entrevistas. Elas falaram algumas palavras de conforto para as atletas. A jovem skatista, medalha de bronze no skate street em Paris, deu um longo abraço na ponteira e capitã Gabi Guimarães.

"A primeira coisa que elas falaram foi: pensa agora na medalha de bronze. O Brasil merece, vocês merecem", contou Gabi, que é amiga de Rebeca. "Fiquei muito feliz com elas aqui. Queria muito que tivéssemos ido à final hoje com elas".

"Essa força delas significa muito pra gente porque todos estamos aqui realizando um sonho", afirmou a ponteira Ana Cristina, a melhor brasileira em quadra diante das americanas. Ela se destacou num jogo em que Gabi, a grande referência técnica da seleção brasileira, viveu uma jornada infeliz.

"Foi muito importante encontrá-las aqui. É sempre especial ter atletas do nosso país torcendo por nós.O fato de já estar aqui é a realização de um sonho pra nós", continuou Ana Cristina.

Rayssa e Rebeca abraçaram também Thaísa. A central de 37 anos é a atleta mais experiente do elenco e disputa sua última edição de Jogos Olímpicos. Talvez por isso, ela foi uma das que mais sentiu a derrota. "Está doendo pra caramba", confessou a jogadora, segurando o choro.

"Esse grupo merecia muito uma final, mas já que não aconteceu, merece muito estar no pódio. Tudo que a gente construiu até aqui foi muito bonito", completou Thaisa.

Na disputa pelo bronze, o Brasil vai enfrentar Turquia ou Itália, que se enfrentam nesta quinta-feira. O jogo que valerá um lugar no pódio está marcado para sábado, às 12h15 (horário de Brasília).