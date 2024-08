'É Assim Que Acaba': a história real de Colleen Hoover que deu origem ao livro e ao filme

Colleen Hoover é uma autora com mais de 20 livros publicados. Apesar da variedade de obras, a norte-americana é conhecida majoritariamente por É Assim Que Acaba, que, lançado em 2018 e com vendas crescentes desde 2022, está, ainda hoje, no topo da lista de romances mais vendidos da Amazon há um ano.

Tamanho o sucesso, a Sony Pictures comprou os direitos para a produção de um filme que chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 8, com Blake Lively. O que poucos sabem é que a trama é baseada em experiências reais vividas pela própria autora.

É Assim Que Acaba conta a história de Lily, uma jovem que se mudou para Boston para cursar a faculdade e abrir a própria floricultura. Lá, ela conhece Ryle, um neurocirurgião teimoso e com aversão a relacionamentos.

Atenção: spoilers a seguir

Quando os dois se apaixonam e começam a se envolver, Lily pensa que achou o amor de sua vida até o primeiro episódio de violência. Ryle empurra a mulher da escada, mas a convence de que ela caiu. A protagonista viu sua mãe passar por um relacionamento abusivo e prometeu a si mesma que não seria mais uma vítima.

Determinada a se separar do marido, tudo piora para Lily quando ela descobre que está grávida do homem que a agride. Ao mesmo tempo, ela reencontra Atlas, seu primeiro amor.

Experiências pessoais em É Assim Que Acaba

Após a conclusão de É Assim Que Acaba, Colleen Hoover escreveu uma nota, na qual revela que o livro é inspirado na relação que seus pais mantiveram e que seu objetivo é ajudar as vítimas de violência doméstica.

"Eu me lembro de escutar meu pai gritando, então espiei de trás do lençol bem no instante que ele pegou nossa televisão e a jogou em minha mãe, derrubando-a no chão. Ela se divorciou antes de eu completar três anos. Depois disso, toda lembrança que tenho de meu pai é boa. Ele nunca perdeu a cabeça comigo ou com as minhas irmãs, apesar de ter feito isso tantas vezes com minha mãe", escreveu.

"Eu queria escrever algo realista relacionado à situação de minha mãe, que é uma situação enfrentada por muitas mulheres. Eu queria explorar o amor entre Lily e Ryle para sentir o que minha mãe sentiu quando teve de decidir se ia abandonar meu pai, um homem que ela amava do fundo do coração", explicou a autora.

Em janeiro do ano passado, Colleen Hoover visitou a casa onde cresceu para anunciar o elenco do filme. "Eu gostaria que todo mundo soubesse o quanto eu admiro minha mãe por nos tirar de uma situação assustadora quando eu era pequena. Ela nos trouxe para essa casa, onde críamos memórias maravilhosas", disse em seu Instagram.

"O fato de que vamos fazer um filme inspirado na história da minha mãe é surreal. Muitas pessoas passam por essa situação e saber que a decisão da minha mãe inspirou tantas pessoas a fazerem o mesmo é lindo, eu te amo mãe", ela escreveu.

Lily será interpretada por Blake Lively enquanto Justin Baldoni e Brandon Sklenar dão vida aos personagens Ryle e Atlas, respectivamente.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais