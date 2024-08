Operação Trapiche-FT: PF fecha tabacaria que bancou viagem para recrutados do Hezbollah

A Polícia Federal abriu na manhã desta quinta-feira, 8, a segunda etapa da Operação Trapiche, a Trapiche-FT, para investigar o financiamento de atos preparatórios de terrorismo por brasileiros recrutados pelo Hezbollah.

Agentes foram às ruas para cumprir um mandado de prisão preventiva e vasculhar oito endereços em Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem (MG), São Paulo e Brasília. As ordens foram expedidas pela Justiça de Belo Horizonte, que ainda bloqueou as contas dos investigados e determinou a suspensão de empresas.

O principal alvo da ofensiva teria usado dados pessoais de imigrantes e refugiados, em situação de vulnerabilidade, para abrir contas e empresas para movimentar recursos de origem ilícita, diz a PF.

Segundo a corporação, foram recursos do comércio ilegal de cigarros eletrônicos contrabandeados e vendidos em tabacarias que bancaram as passagens para brasileiros recrutados irem para o exterior e serem entrevistados pelo Hezbollah.

O inquérito apontou ainda que parte dos lucros do contrabando circulou em contas de empresas de fachada investigadas por fazerem parte de um bilionário esquema de lavagem de dinheiro que também é investigado pela Polícia Federal.

Os investigadores conseguiram rastrear as transferências do grupo e identificaram que os recursos foram convertidos em criptomoedas e remetidos a carteiras sancionadas por apresentarem vínculos com organizações terroristas.